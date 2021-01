Laut Schutzverordnung dürfen Hotels im Lockdown lediglich in Ausnahmefällen Gäste beherbergen. Das war vergangenes Jahr in Niederösterreich immerhin rund 45.000 mal der Fall – allesamt für schulische, studentische oder berufliche Gründe, wie es heißt. Gerüchte, dass auch heimische Hotels – zuletzt wurden Fälle aus Salzburg und Kärnten bekannt – sich den Vorgaben widersetzen, will die NÖ Wirtschaftskammer entkräften: „Und liegen keine einschlägigen Beschwerden vor“, sagt Branchenobfrau Susanne Kraus-Winkler. Verstöße gegen das Betretungsverbot in der Hotellerie würden streng geahndet, betont sie: „Etwaige schwarze Schafe werden selbstverständlich angezeigt!“