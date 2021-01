Schon am Donnerstag wurden in Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) drei rumänische Staatsbürger festgenommen, die im Verdacht stehen, mehrere Ladendiebstähle in der Steiermark sowie in weiteren fünf Bundesländern (Kärnten, Burgenland, Oberösterreich, Niederösterreich und Wien) begangen zu haben. Bei den Ladendiebstählen entstand ein Schaden in der Höhe von zumindest 10.000 Euro.