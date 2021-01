Die Infektionskurve in der Steiermark geht nach unten: Am 4. 1. gab es 645 neue positive Fälle, tags drauf 382, am 8. 1. dann 298 und jetzt eben 190. Die Zahl der insgesamt aktiv infizierten Steirer beträgt derzeit 3097, 44.851 waren bisher positiv getestet worden, 40.321 sind wieder genesen. 1433 Sterbefälle mussten beklagt werden.