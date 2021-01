Coach ist enttäuscht

ÖRV-Chefcoach Rene Friedl hatte zwei Medaillen als Ziel ausgegeben, nachdem es im Saisonverlauf drei Siege und 16 Podestränge gegeben hatte. „Wir haben gewusst, dass es in Sigulda nicht einfach wird“, sagte der Deutsche. „Die Titelkämpfe ohne Medaille abzuschließen, ist trotzdem eine Enttäuschung. Speziell bei den Herren hätten wir uns mehr erhofft. Unterm Strich war es nicht das, was wir uns vorgenommen haben und sicherlich ein kleiner Weckruf.“ Weiter geht der Weltcup am nächsten Wochenende in Oberhof.