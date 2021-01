Seit Freitag, 0 Uhr Ortszeit, sind in Israel wegen der Corona-Pandemie ein verschärfter Lockdown in Kraft. Das Parlament hatte die Maßnahmen am Donnerstag auf Drängen von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beschlossen. Die neuen Restriktionen haben zur Folge, dass so gut wie kein Verkehr auf den Straßen in Jerusalem zu sehen ist (siehe Video oben).