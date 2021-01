Ein Salzburger hat Samstagabend in der Nähe eines Einkaufszentrums in der Stadt für Aufregung gesorgt, da er in historischer Uniform und mit Flinte unterwegs war. Herbeigerufene Polizisten forderten den 22-Jährigen auf, die Waffe zu Boden zu legen. Wie sich herausstelle, dürfte der Mann eine Historienliebhaber sein, der öfters alte Uniformen trägt. Die Flinte, für die wegen „minderwirksamer Tauglichkeit“ keine Registrierungspflicht besteht, war ungeladen, so die Polizei.