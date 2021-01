Walkner büßte auf den ersten 300 Kilometern rund sieben Minuten ein und fuhr danach mit Price. Der Australier musste wegen eines Reifenschadens vom Gas und kam schließlich mit rund fünf Minuten Rückstand auf Brabec an. Price verlor damit auch seine Gesamtführung an den Etappenzweiten Jose Ignacio Cornejo. Der Chilene geht allerdings nur mit dem Minimalvorsprung von einer Sekunde in den zweiten Teil der Marathon-Etappe am Montag, während der bei Reparaturen am Motorrad keine Hilfe in Anspruch genommen werden darf.