Susanne Raab (ÖVP) übernimmt nach dem Rücktritt von Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) die Familienagenden in der türkis-grünen Regierung. An der Spitze des Arbeitsministeriums steht ab Montag der parteilose IHS-Chef Martin Kocher. Dies wurde am Sonntag bekannt gegeben.