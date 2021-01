„Ich war am Anschlag“

Als Rückzug in einen sicheren Hafen in stürmischen Corona-Zeiten will Mallaun das aber nicht verstanden wissen. „Bereits 2019 habe ich geplant, dass ich 2020 runter vom Gas muss“, berichtet Mallaun. So habe er sich beispielsweise damals schon den Sommer 2020 völlig freigehalten. „Ich war am Anschlag“, stellt er fest. Wenn man mit zeitgenössischer Musik eine Familie erhalten wolle, dann hieße das auch, dass man „fast keine Freizeit mehr hat“, konstatiert der Vater von drei Kindern.