Nach dem Rücktritt der Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend, Christine Aschbacher (ÖVP), die über Plagiatsvorwürfe gestolpert war, hat die Regierung rasch reagiert und Sonntagmittag den parteilosen IHS-Chef Martin Kocher als ihren Nachfolger präsentiert. Angesichts der durch die Corona-Krise ausgelösten Rekordarbeitslosigkeit - Ende Dezember waren in Österreich 520.919 Menschen arbeitslos gemeldet oder in Schulung - steht der 47-jährige gebürtige Salzburger, der am Montag angelobt werden soll, vor gewaltigen Herausforderungen.