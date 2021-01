Appell auch an Wintersportler, sich an Maßnahmen zu halten

Sie nahm jedoch auch die Wintersportler selbst in die Pflicht: „Mein Appell zur Einhaltung der Abstände und der Verwendung von FFP2-Masken richtet sich in gleicher Weise an die Wintersportlerinnen und Wintersportler, wie auch an die Betreiber, die dafür sorgen müssen, dass es zu keinen Verstößen kommt“, so Köstinger.