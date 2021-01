Auch am Sonntag hat der erhöhte Rückreiseverkehr an der burgenländische Grenze in Nickelsdorf zu Wartezeiten geführt. Rund zwei Stunden mussten Autofahrer - wie bereits am Samstag - am Grenzübergang aufgrund der verstärkten Kontrollen für die Einreise nach Österreich einkalkulieren. „Die Rückreisewelle rollt weiter“, sagte ein Sprecher des ÖAMTC. In der Gegenrichtung gab es keine Probleme.