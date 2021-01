Zwei Dekaden später treffen sich die Athleten von einst, um an eine Zeit zu erinnern, in der nicht die Frage war, ob, sondern welcher ÖSV-Athlet einen Technik-Bewerb gewinnen würde. Benjamin Raich (Gesamtweltcup- und Olympiasieger), Rainer Schönfelder, Mario Matt , Florian Seer und Kilian Albrecht ( dreimal am Weltcup-Podium) tauschen in Sport und Talk aus dem Hangar 7 Erinnerungen aus.