Man kann‘s wohl kaum anders formulieren: Es ist völlig verrückt, was Ski-Freestyler Fabian Bösch hier in den Schnee zaubert: einen Doppel-Salto auf der Skisprung-Schanze in Engelberg. Der 23-jährige Schweizer fährt rückwärts den Anlauf hinunter, dreht sich, fährt über eine Rampe und vollzieht den Doppel-Salto - aber sehen und staunen Sie selbst!