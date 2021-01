Laut „Dennik N“ wurde die Arbeit mit dem staatlichen Antiplagiat-System überprüft. Dabei sei eine Übereinstimmung mit fremden Texten von 1,15 Prozent gefunden worden. „Eine derartige Übereinstimmung ist minimal, aus dieser Sicht handelt es sich also nicht um ein Plagiat. Das Antiplagiat-System vergleicht aber nur die Übereinstimmung mit Quellen, die sich in seiner Datenbank befinden. Fraglich ist dabei das Ausmaß der Vertretung ausländischer Quellen darin“, so der Sprecher der STU, Juraj Rybansky, gegenüber der Zeitung. In der Datenbank des staatlichen Systems befinden sich vor allem slowakische Texte aus Lehrbüchern und dem Internet, mit denen Arbeiten verglichen werden. Deutsche Texte liegen nur wenige vor.