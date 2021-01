Erling Haaland in Top-Form

An die fast sechs Millionen Follower von Bruder Erling wird Gabrielle so schnell aber nicht herankommen. Und der Bruder tat am Samstag wieder viel in Sachen Bekanntheitssteigerung. Gegen Leipzig bereitete er das 1:0 von Jadon Sancho mit einer Flanke vor. An der Entscheidung war er gleich doppelt beteiligt. Zuerst tankte er sich unwiderstehlich durch, dann vollendete er nach Sancho-Flanke per Kopf zum 2:0. Die Latte zögerte einen weiteren Treffer Haalands hinaus, den Leipzig aber nicht verhindern konnte. Er startete nach Reus-Pass richtig und umspielte Goalie Gulacsi zum 3:0.