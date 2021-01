Starker Regen hatte Start verzögert

Dem Flugdatenanbieter Flightradar24 zufolge verlor die Maschine innerhalb weniger als einer Minute mehr als 3000 Meter an Höhe. Das Flugzeug war kurz nach 14.30 Uhr Ortszeit (8.30 MEZ) in Jakarta auf der Insel Java gestartet. Die Maschine befand sich auf dem Weg in die 740 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Pontianak auf der Insel Borneo. Starker Regen hatte den Start um eine halbe Stunde verzögert. Nach Angaben des Verkehrsministeriums war der Pilot aus unbekannten Gründen in nordwestlicher Richtung von der planmäßigen Route abgewichen.