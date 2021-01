23 Spieler im Einsatz

Immerhin kamen beim 2:1-Sieg über 2.-Liga-Winterkönig Lafnitz nach dem Pausen-Wechsel (Dijakoivc debütierte) und Ljubicic-Ausfall 23 Spieler zum Einsatz. „Jeder kann sich reinspielen, soll die Chance nützen“, so Kühbauer, dessen Team dank Tore von Demir und Sulzbacher vor der Pause das Spiel drehte. Und weitere Topchancen samt Grahovac-Freistoß an die Stange hatte, ehe Ullmann später noch die Latte traf. „In der ersten Halbzeit waren wir ganz gut, da hätten wir mehr Tore erzielen müssen. In der zweiten war nicht mehr so die Ordnung drinnen.“