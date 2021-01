Die favorisierten Buffalo Bills haben in der National Football League (NFL) das erste Play-off-Duell der Saison gegen die Indianapolis Colts gewonnen und sind in die zweite Runde eingezogen! Vor 6700 Zuschauern im heimischen Football-Stadion holten die Bills am Samstag ein am Ende umkämpftes 27:24 und damit den ersten Play-off-Sieg seit 25 Jahren.