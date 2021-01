Den traditionsreichen Lauberhorn-Rennen im alpinen Ski-Weltcup von 15. bis 17. Jänner droht die Absage! Grund sind die hohen Corona-Zahlen in Wengen, gab FIS-Rennchef Markus Waldner am Samstagabend bei der Mannschaftsführersitzung in Adelboden bekannt. In Wengen sind nächste Woche zwei Herren-Abfahrten (Freitag und Samstag) und ein Slalom (Sonntag) geplant ...