106.680 Bestellungen für Impfdosen liegen vor

Nun soll es also schnell(er) gehen. Bis Sonntagabend werden 30.000 Impfungen durchgeführt sein, informiert das Gesundheitsministerium, am Montag sollen 34.535 Dosen ausgeliefert sein. Insgesamt liegen laut Ministerium Bestellungen für 106.680 Dosen vor, „und stündlich werden es mehr“. Für die Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen ist das ein enormer logistischer und organisatorischer Aufwand - der auf eine dünne Personaldecke und die ohnehin arbeitsintensiven Corona-Maßnahmen trifft. Denn viele Bewohner sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, dement oder nicht urteilsfähig. Der Impfstoff muss bestellt, gelagert, verimpft - und all das dokumentiert werden.