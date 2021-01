Abgetreten: Diese Vorwürfe waren zu viel - am Freitag war erste schwerwiegende Kritik an der Diplomarbeit der ÖVP-Arbeitsministerin Christine Aschbacher aufgetaucht, danach legte Plagiatsjäger Stefan Weber noch ordentlich nach. Und Samstag Abend reichte Aschbacher ihren Rücktritt bei Kanzler Sebastian Kurz ein. Der nahm an. Damit ist eine kurze Karriere in der vordersten Reihe der Politik unrühmlich zu Ende. Was bleibt von Aschbacher in Erinnerung? Wenig geglückte öffentliche Auftritte und eine viel weniger geglückte Diplomarbeit und ebensolche Dissertation. Eine Dissertation, die sie ausgerechnet mitten in der Corona-Krise, nämlich im Mai des Vorjahres, nicht etwa an einer österreichischen Hochschule, sondern an der Technischen Universität Bratislava einreichte. Und die, wie Plagiatsjäger Weber vermittelt, von ähnlich miserabler Qualität sei wie die Diplomarbeit. In ihrer persönlichen Mitteilung von Samstag Abend lässt Aschbacher wissen, sie habe ihre „Arbeiten zur Erlangung akademischer Grade … stets nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und der Beurteilung durch anerkannte Professoren vertraut“. Die Vorverurteilung und die Angriffe auf ihre Familie hätten sie nun aber veranlasst, zurückzutreten. Ja, das ist eine gute Entscheidung - denn diese Diskussion wäre nicht mehr einzudämmen gewesen!