Das Kind dürfte in einem unbeobachteten Moment in das elterliche Schlafzimmer gegangen sein, dort das Fenster geöffnet haben und in der Folge auf den darunterliegenden Grünstreifen gestürzt sein. Der 4-Jährige war ansprechbar und wurde nach der notärztlichen Versorgung mit der Rettung in das Kepler Universitätsklinikum eingeliefert.