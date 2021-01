Samstag gegen 16.25 Uhr verursachte der Bewohner (63) in seiner Wohnung beim Nachfüllen einer angeheizten Kupferpfanne mit Flüssigalkohol (Bioethanol) eine Stichflamme, die den unmittelbar in der Nähe stehenden dürren Christbaum blitzschnell in Brand steckte. Dabei erlitt er Verbrennungen an beiden Händen, im Gesichts und der Stirn.