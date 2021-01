Der geplante Test von Tabellenführer Red Bull Salzburg gegen Gornik Zabrze wurde kurzfristig abgesagt. Wie die „Bullen“ mitteilten, reisten die Polen aufgrund zweier Corona-Fälle in ihren Reihen nicht nach Salzburg an. Deshalb arbeitete Coach Jesse Marsch mit seinem Team stattdessen am Trainingsplatz.