Sein Start als Eishockey-Cheftrainer der Graz99ers verlief mit drei Siegen in vier Spielen für Jens Gustafsson bärenstark. Aber wie tickt eigentlich der schwedische Coach, der in seinem Leben schon so viel erlebt hat? Mit der „Steirerkrone“ sprach er über seine Vergangenheit als Soldat und Fallschirmspringer und definierte seine Ziele mit den 99ers.