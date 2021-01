Kurios: Trotz Corona hatte man keine Probleme, Freiwillige zu finden. „Ganz im Gegenteil! Heuer war es sogar leichter als sonst, weil durch die Pandemie mehr Leute daheim sind als üblich. Wir hätten in diesem Jahr sogar mehr Helfer als bei früheren Events zur Verfügung“, schmunzelt Krainbucher. Gearbeitet wird in zwei Teams, so dass sich die Gruppen nicht treffen, sollte etwas sein. „Das haben wir mit einem Dienstplan gut geregelt.“