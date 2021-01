Im zweiten Durchgang ließ Ilzer seine Youngsters (Geyrhofer feierte Comeback) von der Leine. Die Wechsel-Orgie kostete Goalie Siebenhandl dessen Torsperre. 412 Minuten war er zuletzt ohne Gegentreffer - doch mit einem Doppelschlag binnen zehn Minuten glich Osijek aus. Aber Sturms Rasselbande hielt dagegen - Mwepu traf zum 3:2.



Ohne Kiteishvili

Der erste Härtetest vorm WAC-Hit heute in einer Woche zeigte: Sturm (Kiteishvili wurde geschont) hat in der Pause keinen Rost angesetzt. Christian Ilzer: „Für uns war’s ein wichtiges Spiel gegen einen Gegner mit hoher Qualität und Intensität.“ Auch Sportchef Andreas Schicker nickte nach dem 3:2 in Rovinj zufrieden: „Ein guter Test über die gesamte Spielzeit. Aus solchen Spielen lernen die Jungen.“ Heute (15) geht es gegen MOL Fehervar.