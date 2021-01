Noch am Freitag sah es so aus, als würden die Infektionszahlen im Tennengau sinken - doch heute ist die Situation eine andere. Mit einer 7-Tages-Inzidenz von 557,3 ist der Tennengau österreichweit klar an erster Stelle. Die hohen Infektionszahlen fallen vor allem in den Ortschaften Golling und Kuchl auf.