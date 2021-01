„Mit so etwas hätte ich in Österreich nicht gerechnet“, sagte ein erfahrener Beamter der Einsatzeinheit (EE) über den Terroranschlag vom 2. November 2020. In kurzer Zeit waren – wie berichtet – 43 Polizisten nach der Lagebesprechung in Eisenstadt in die Bundeshauptstadt. Das Kommando über das EE-Kontingent hatte Oberstleutnant Manfred Schreiner: „In der extremen Ausnahmesituation gingen alle äußerst diszipliniert vor.“ Ein Beamter, der in der operativen Führung eingesetzt war: „Von Beginn an liefen eintrainierte Handlungsabläufe fast automatisch ab.“ Genau deshalb wird für derartige lebensgefährliche Ernstfälle gezielt geübt.