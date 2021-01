Dabei kommt es sonst immer auch zu einem persönlichen Treffen des Landeshauptmannes mit den vom Nazi-Terror Geflüchteten und Holocaust-Überlebenden aus Oberösterreich in Israel. Stelzer ist es „ein großes Anliegen, diese wertvollen Kontakte im Bewusstsein und in Erinnerung an eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte aufrecht zu erhalten“. Als kleine Geste der Verbundenheit hat er diesmal ein Stück Heimat in Form der „Original Linzer Torte“ an die Alt-Oberösterreicherinnen und Alt-Oberösterreicher nach Israel geschickt.