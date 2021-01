Während in Feldkirchen SP-Langzeit-Ortschef Franz Allerstorfer (67) an seinen 39-jährigen Sohn David und in Sipbachzell Heinrich Striegl (65) an den 34-jährigen ÖVP-Parteikollegen Stefan Weiringer übergab, trennen in Kollerschlag den alten und den neuen Ortschef nur fünf Jahre. Franz Saxinger (65) trat am Dienstag zurück. Am Freitag wählte der Gemeinderat Vizebürgermeister Georg Ecker einstimmig zum neuen Gemeindeoberhaupt. Der 60-Jährige sitzt bereits seit 2003 im Landtag.