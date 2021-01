Teresa Stadlober geht am Sonntag als Zwölfte in das finale Bergrennen der Tour de Ski auf die Alpe Cermis. Die am Vortag im Massenstart viertplatzierte Radstädterin überstand am Samstag als 27. die Klassik-Sprint-Qualifikation, schied im Viertelfinale als Letzte ihres Laufes aber aus und wurde 28. Mika Vermeulen kam als 30. gerade noch in die K.-o.-Phase, in der ersten Runde kam auch für ihn das Aus, er wurde 25.