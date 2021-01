Optimistisch blickt Gerhard Dreiszker, SPÖ-Bürgermeister in Bruckneudorf, in die Zukunft. Trotz Krise lässt sich aus dem laufenden Budget ein Hauptplatz-Projekt samt Volksschule um 14,6 Millionen Euro finanzieren, gleichzeitig hält die Gemeinde am Ziel fest, bis 2027 schuldenfrei zu sein.