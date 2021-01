Warum wollen die Gemeinden Mutters und Götzens und Miteigentümer Tourismusverband Innsbruck ihren „Hausberg“ Muttereralm so schnell wie möglich loswerden? Der „Krone“ liegt nun jene Präsentation vor, die den Entscheidungsträgern, also Gemeinden und TVB, gezeigt wurde, um eine Mehrheit für den Verkauf zu erreichen – was dann auch gelungen ist.