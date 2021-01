Ohne Gäste und Schneekanonen „leben wie in den 50er Jahren“

Richard Laiminger ist seit 36 Jahren Skilehrer und Leiter der „Skischule Stanglwirt“. „Der ganze Start der Wintersaison ist ins Wasser gefallen. Wenn das Hotel zu ist, ist auch die Skischule zu.“ Das Team: insgesamt 40 Skilehrer, die zur Verfügung stehen würden, sofern es Gäste gäbe. „Wir planen nun die halbe Mannschaft ab Februar ein. Die Frage wird zu der Zeit sein: ,Was darf Deutschland?‘“. Am Abend donnern die Pistenraupen und Schneekanonen durchs Tal. „Ohne Schneekanonen geht es nicht. Das kann man auch nicht limitieren. Ich muss mich danach richten, was die Natur sagt. Das ist im Sinne unseres Landes. Wir erleben momentan das beste Beispiel dafür, was mit Tirol passiert, wenn wir keine Gäste haben, dann ist hier nichts mehr los und wir leben wieder in den 50er Jahren."