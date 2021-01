Als Beweis werden Paparazzi-Fotos angeführt, die am 20. Dezember 2020 von dem Herzogspaar von Sussex in Kalifornien geschossen wurden. Auf ihnen ist Prinz Harry in einem sommerlichen Outfit zu sehen, während die Herzogin bei milden Temperaturen eine offene, aber sehr dicke Winterjacke über einem langen schwarzen Pullover trägt, die zusammen einen kleinen Babybauch durchaus kaschieren könnten. „Sie kaschierte offensichtlich etwas. Harry trug nicht einmal eine Jacke und sie war völlig eingemummelt. Ihr Mantel war offen, daher konnte man den Bauch durchaus noch sehen. Es heißt, sie sei im vierten Monat“, kommentiert ein Royal-Experte die Fotos.