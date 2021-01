15 Pkw samt erspähte die „Krone“ am Freitag gegen 20 Uhr bei der gut besuchten OMV-Tankstelle in der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg-Maxglan. Kurz darauf machten sich die Lenker der aufgemotzten Fahrzeuge aus dem Staub. Zu einem Polizeieinsatz dort kam es jedoch nicht, wie auch die Polizei bestätigt. „Wenn wir nicht zufällig eine Streife hier vor Ort haben, sind wir auf eine Anzeige angewiesen. Das ist am Freitag aber nicht passiert“, betont Sprecherin Karin Temel. Temel ruft auf: „Bei Auffälligkeiten bitten wir darum immer sofort sich zu melden.“