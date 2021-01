Auf der einen Seite schwingende Österreich-Fahnen, auf der anderen die Gegendemonstration: So trug sich das am Samstag gegen Mittag am Grazer Hauptplatz zu. Dort hatten sich zwischen 200 und 300 Leute für die „Kundgebung gegen den Great Reset“ eingefunden. Wie die „Krone“ vorab erfahren hat, wurde die Veranstaltung von führenden Köpfen der rechtsextremen Identitären Bewegung angemeldet. In Wien wurden derartige Demos am Freitag verboten, eine fand am Samstag dennoch statt.