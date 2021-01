Volle Parkplätze sind am Samstag einmal mehr am Semmering in Niederösterreich registriert worden. Doch auch die Annaberger Lifte sowie die Erlebnisarena St. Corona am Wechsel und die Gemeindealpe Mitterbach waren komplett ausgelastet, großen Andrang gab es ebenso auf den Naturpark Hohe Wand. Auch in der Steiermark hatten sich bereits am Vormittag Skifahrer am Kreischberg dicht an dicht gedrängt, auch die Kärntner Skigebiete erlebten einen Ansturm.