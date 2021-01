Ich nehme an, für Sie als Sänger spielt der Klang des Motors auch eine Rolle?

Eine sehr große! Ich bin sehr aufmerksam, was das Klangspektrum betrifft: Er klingt sehr rassig, wie ein Heldentenor, mit dem Drei-Weber-Vergaser noch besser. Denn da hat er so einen kleinen Bariton-Sound-Touch. Ich bin da schon sehr pingelig. Ein Boxermotor z. B. kommt für mich nicht in Frage. Der klingt wie ein heiserer Tenor.