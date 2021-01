„Da sind die Behörden endlich zur Vernunft gekommen!“ – Die Erleichterung bei vielen Autofahrern in Perchtoldsdorf und Umgebung war dieser Tage groß. Am Donnerstag trudelte im dortigen Rathaus nämlich ein heiß ersehnter Brief der Bezirkshauptmannschaft ein. Dessen vermeintlich trockener Inhalt: Die Verordnung zur Einbahnregelung in der Industriestraße. Die derzeitige Regelung wird damit wieder umgedreht, die Industriestraße führt ab sofort wieder Richtung Norden zur Mühlgasse.