So schwierig die Umstände im Corona-Jahr für die Unternehmer in der St. Pöltner Innenstadt auch waren, so effizient war auch die Unterstützung von der Stadt. Seit Anfang November wurden etwa stadteigene Papiergutscheine im Wert von mehr als einer halben Million Euro gekauft – der Erlös fließt direkt in den Handel.