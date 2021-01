Ein Mann und sein Riesenpenis erleben allerlei Abenteuer. Nein, es handelt sich nicht um den Inhalt eines Pornofilms, sondern um eine Sendung im dänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die sich an Kinder im Volksschulalter richtet. „John Dillermand“, was auf Deutsch so viel wie „John Penismann“ bedeutet, hat ein überdimensioniertes Geschlechtsteil, welches er zum Beispiel als Leinen-Ersatz beim Gassigehen oder für das Anzünden eines Grills verwendet. Dass es sich um eine Knetanimationsserie für Kinder handelt, spaltet das Land und das Netz weltweit.