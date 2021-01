Langsam sickern erste Informationen nach dem fürchterlichen Sturz von Tommy Ford im ersten RTL-Durchgang in Adelboden durch. Der US-Amerikaner dürfte sich jedenfalls eine Knieverletzung zugezogen haben, auch von einem Beinbruch ist die Rede. Neurologische Untersuchungen sind im Gange, der Kopf dürfte aber in Ordnung sein, hieß es am Rande des zweiten RTL-Durchgangs.