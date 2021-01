Es findet nun also doch kein komprimierter Massentest an einem Wochenende wie im Dezember statt?

Nein, nachdem die Idee des „Freitestens“ auf Bundesebene blockiert und der Lockdown verlängert wurde, hat die Steiermark, wie andere Bundesländer auch, die Strategie geändert und setzt in Zukunft auf permanente Teststationen.