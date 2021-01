Branche hofft auf ruckartige Trendwende

Auch wenn die Buchungslage wegen des Lockdowns und damit einhergehenden Unsicherheiten zurzeit noch unter dem Niveau der Vorjahre liegt, geht man in der Branche von einer ruckartigen Trendwende aus: „Beim jüngsten Urlaubsbarometer, eine jährliche Umfrage unter Kunden zu ihren Wünschen und Plänen, verzeichneten wir eine Rekordbeteiligung. Darüber hinaus gaben mit 96 Prozent so viele Menschen wie noch nie an, in diesem Sommer fix einen Urlaub machen zu wollen“, weiß Schlögl.