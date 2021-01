Ein Passagierflugzeug der indonesischen Sriwijaya Air ist am Samstag kurz nach dem Abheben in Jakarta, der Hauptstadt des Landes, vom Radar verschwunden. Zuvor habe die Maschine plötzlich deutlich an Höhe verloren. Die Boeing 737-500 war auf dem Weg nach Pontianak auf der Insel Borneo.