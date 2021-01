Was diese clevere Erfindung mit der Steiermark zu tun hat? Benussi war ein Schüler von Alexius Meinong, der ab den 1880er-Jahren als Professor für Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz wirkte. Er galt als großer Denker und scharte zahlreiche Studenten, die fasziniert an seinen Lippen hingen und die unglaublichen Experimente beobachteten, um sich. So eben auch den späteren „Vater“ des Lügendetektors.