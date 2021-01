Der Kärntner Landespressedienst hat mit Stand Samstag (8 Uhr) einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit starben bisher 548 Menschen in Kärnten mit oder an Covid-19. 201 Neuinfektionen wurden offiziell bestätigt, 433 davon mittels PCR-Test, die übrigen mit einem Antigentest. Die Zahl der Hospitalisierten ist um eine Person auf 142 gestiegen, intensivmedizinisch betreut mussten 17 Patienten, das sind um fünf mehr als am Vortag.